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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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Малолетний ребенок погиб в пожаре в Полтавской области

Киев • УНН

 • 9328 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. В пожаре в Кременчуге погиб 9-летний ребенок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГосЧС в Полтавской области.

Малолетний ребенок погиб в пожаре в Полтавской области

Так, 26 ноября в 16:35 поступило сообщение о том, что в квартире на третьем этаже девятиэтажного дома по улице Республиканской возник пожар. Звонила соседка, которая почувствовала запах дыма в подъезде. На место происшествия сразу выехал дежурный караул 15-й Государственной пожарно-спасательной части.

После прибытия соседи сообщили спасателям, что в доме могут находиться 29-летняя женщина и ее 9-ти летний ребенок. Не теряя времени спасатели выбили двери и попали в квартиру. В одной из комнат на диване они нашли мать и мальчика и немедленно вынесли их из задымленного помещения. Спасенная женщина подавала признаки жизни, но у ребенка уже не было даже пульса. Спасатели до прибытия врачей пытались реанимировать ребенка, делали искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, но спасти ребенка не удалось. Пострадавшая была направлена ​​в реанимационное отделение 2-й городской больницы Кременчуга.

Пожар локализовали в 16:48 и ликвидировали в 17:00. Причина пожара устанавливается.

Напомним, по факту пожара в клубе Space, во Львове, открыли уголовное производство.

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