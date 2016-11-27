Малолітня дитина загинула в пожежі на Полтавщині

Так, 26 листопада о 16:35 надійшло повідомлення про те, що у в квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку по вулиці Республіканській виникла пожежа. Телефонувала сусідка, яка відчула запах диму у під’їзді. На місце події одразу виїхав черговий караул 15-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

По прибуттю сусіди повідомили рятувальникам, що у будинку можуть знаходитись 29-річна жінка та її 9-ти річна дитина. Не гаючи часу рятувальники вибили двері та потрапили до квартири. В одній із кімнат на дивані вони знайшли матір і хлопчика та негайно винесли їх із задимлено помешкання. Врятована жінка подавала ознаки життя але у дитини вже не було навіть пульсу. Рятувальники до прибуття лікарів намагалися реанімувати дитину, робили штучне дихання та непрямий масаж серця, але врятувати дитину не вдалося. Потерпілу було направлено до реанімаційного відділення 2-ї міської лікарні м.Кременчука.

Пожежу локалізовано о 16:48 та ліквідовано о 17:00. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, за фактом пожежі у клубі Space, що у Львові, відкрито кримінальне провадження.