Макс Ферстаппен получил четвертый подряд титул чемпиона мира по «Формуле-1»
Киев • УНН
Ферстаппен досрочно завоевал четвертый подряд титул чемпиона мира «Формулы-1». Голландец сравнялся по количеству чемпионств с легендарными Аленом Простом и Себастьяном Феттелем.
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен досрочно получил чемпионство "Формулы-1", завоевав уже 4 титул в карьере. Об этом сообщает "Суспільне Спорт", передает УНН.
Детали
"Ферстаппен защитил звание чемпиона "Формулы-1" по итогам Гран-при Лас-Вегаса. Для чемпионства 27-летнему нидерландцу было достаточно опередить главного конкурента, Ландо Норриса из "Макларен" или же не проиграть более трех очков ему в Лас-Вегасе - при других обстоятельствах судьба чемпионства откладывалась как минимум до следующего этапа в Катаре", - пишет издание.
По результатам 50 кругов дистанции Ферстаппен опередил Норриса: финишировал на пятой позиций, тогда как британец приехал сразу же за ним.
В общем зачете "Формулы-1" Ферстаппен опережает Норриса на 64 очка за две гонки до завершения сезона. Британец уже не сможет обойти нидерландца.
Ферстаппен выиграл четвертый подряд и четвертый в целом титул "Формулы-1" - после побед в 2021, 2022 и 2023 годах, а также сравнялся с Аленом Простом и Себастьяном Феттелем по количеству чемпионств. Опережают нидерландца три гонщика: Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон (по семь титулов), а также Хуан-Мануэль Фанхио (пять).
Напомним
Нью-Йоркский аукционный дом RM Sotheby's выставил на торги Ferrari 248 F1, на которой семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер боролся за титул с Фернандо Алонсо в 2006 году.