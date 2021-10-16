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Макрон признал вину французской полиции в подавлении протестов 1961 года

Макрон признал вину французской полиции в подавлении протестов 1961 года

Киев  •  УНН

 • 19109 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Франции Эмманюэль Макрон в субботу осудил как "непростительное" жесткое подавление парижской полицией протеста алжирцев в октябре 1961 года против тогдашнего колониального правителя Франции, в результате которого, по его словам, погибли десятки человек. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP и заявление Елисейского дворца.

Детали

"Сегодня, шестьдесят лет спустя, президент республики (...) почтил минутой молчания память жертв кровавых репрессий 17 октября 1961 года. Он признал факты: преступления, совершенные той ночью под руководством Мориса Папона (в то время префект полиции Парижа - ред.), непростительны для республики", - указано в заявлении Елисейского дворца.

Добавим

Алжирская война закончилась в 1962 году, и Франция признала независимость своей бывшей колонии.

Такое заявление Макрона при этом последовало после обострения отношений между Францией и Алжиром, ранее отозвавшем своего посла из Парижа, сославшись на "недопустимое вмешательство" в свои дела, а потом запретившем вход в воздушное пространство французским военным самолетам.

Это последовало после сообщений, что Макрон недавно говорил о постколониальных системах правления Алжира и его отношении к Франции - на встрече в президентском дворце с французскими и алжирскими внуками бывших участников войны Алжира за независимость от Франции 1954-1962 годов и людьми, которые пострадали от последствий конфликта. Le Monde сообщила, что Макрон обвинил алжирские власти в разжигании ненависти к Франции.

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