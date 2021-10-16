Макрон визнав провину французької поліції в придушенні протестів 1961 року

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"Сьогодні, шістдесят років по тому, президент республіки (...) вшанував хвилиною мовчання пам'ять жертв кривавих репресій 17 жовтня 1961 року. Він визнав факти: злочини, вчинені тієї ночі під керівництвом Моріса Папона (у той час префект поліції Парижа - ред.), непростимі для республіки", - зазначено в заяві Єлисейського палацу.

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Алжирська війна закінчилася в 1962 році, і Франція визнала незалежність своєї колишньої колонії.

Така заява Макрона при цьому послідувала після загострення відносин між Францією та Алжиром, який раніше відкликав свого посла з Парижа, зіславшись на “неприпустиме втручання” в свої справи, а потім заборонив вхід в повітряний простір французьким військовим літакам.

Це послідувало після повідомлень, що Макрон нещодавно говорив про постколоніальні системи правління Алжиру і його ставлення до Франції - на зустрічі в президентському палаці з французькими і алжирською онуками колишніх учасників війни Алжиру за незалежність від Франції 1954-1962 років і людьми, які постраждали від наслідків конфлікту. Le Monde повідомила, що Макрон звинуватив алжирську владу в розпалюванні ненависті до Франції.