Макрон: Выборы в ЕП - это выбор между развитием и уничтожением единой Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. На фоне предстоящих выборов в Европарламент Евросоюзу нужно сконцентрироваться на решении таких проблем, как угроза безопасности, изменения климата на планете и обеспечить экономический рост, в противном случае ЕС грозит крах. Об этом заявил в четверг, 9 мая, президент Франции Эммануэль Макрон во время неформального саммита лидеров ЕС в румынском городе Сибиу, передает УНН со ссылкой на DW.
"Через 15 дней около 400 млн европейцев будут выбирать между проектом... дальнейшего развития Европы или проектом уничтожения, деконструкции Европы и возврата к национализму", - отметил президент Франции журналистам по прибытии к месту проведения саммита.
"Мы должны действовать быстрее, сейчас и более уверенно над возрождением Европы. Климат, защиту наших границ и модель (экономического - ред.) роста, социальная модель... это то, что я действительно хочу увидеть в ближайшие годы", - пояснил Макрон.
Канцлер Германии Ангела Меркель, сделала акцент на сохранении европейского единства и инновациях. "Мы должны быть инновационными, мы должны быть сильными, мы должны быть едиными", - отметила глава немецкого правительства.
По ее словам, ЕС должен возглавить мировую конкуренцию в экономике. "Мир не спит", - предупредила Меркель.
Напомним, участники неформального саммита также приняли программную декларацию с перечнем 10 основных положений, выполнять которые обязуются 27 стран союза. Согласно документу, страны-члены ЕС обязуются, в частности, защищать единую Европу и европейский стиль жизни, демократию и верховенство права, "гарантировать будущее для следующих поколений европейцев", всегда искать общие решения и придерживаться принципов справедливости. Европа, согласно декларации, должен быть "ответственным глобальным лидером" в мире.