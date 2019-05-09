Макрон: Вибори до ЄП - це вибір між розбудовою і знищенням єдиної Європи

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Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. На тлі майбутніх виборів до Європарламенту Євросоюз має сконцентруватися на вирішенні таких проблем, як загроза безпеці, зміни клімату на планеті та забезпечити економічне зростання, в іншому випадку ЄС загрожує крах. Про це заявив у четвер, 9 травня, президент Франції Еммануель Макрон під час неформального саміту лідерів ЄС у румунському місті Сібіу, передає УНН із посиланням на DW.

"Через 15 днів близько 400 мільйонів європейців будуть обирати між проектом… подальшої розбудови Європи чи проектом знищення, деконструкції Європи та повернення до націоналізму", - зазначив президент Франції журналістам після прибуття до місця проведення саміту.

"Ми маємо діяти швидше, зараз і більш впевнено над відродженням Європи. Клімат, захист наших кордонів та модель (економічного, - Ред.) зростання, соціальна модель… це те, що я справді хочу побачити у найближчі роки", - пояснив Макрон.

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель, натомість, зробила акцент на збереженні європейської єдності та інноваціях. "Ми маємо бути інновативними, ми маємо бути сильними, ми маємо бути єдиними", - зазначила голова німецького уряду.

За її словами, ЄС має очолити світову конкуренцію у економіці. "Світ не спить", - попередила Меркель.

Нагадаємо, учасники неформального саміту також ухвалили програмну декларацію із переліком 10 основних положень, виконувати які зобов'язуються 27 країн союзу. Згідно з документом, країни-члени ЄС зобов'язуються, зокрема, захищати єдину Європу та європейський стиль життя, демократію та верховенство права, "гарантувати майбутнє для наступних поколінь європейців", завжди шукати спільні рішення і дотримуватися принципів справедливості. Європа, згідно з декларацією, має бути "відповідальним глобальним лідером" у світі.

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