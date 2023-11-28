Макрон обсудил с руководителем МАГАТЭ ситуацию на Запорожской АЭС

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поддержке действий МАГАТЭ в Украине, во время встречи с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Елисейском дворце. Об этом сообщает УНН со ссылкой на телеканал TF1.

Детали

Президент Республики Эммануэль Макрон в понедельник, 27 ноября, принял генерального директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в Елисейском дворе. Согласно информации TF1 со ссылкой на пресс-релиз президента, Макрон "вновь заявил о поддержке действий МАГАТЭ в Украине, а также напомнил о принципе суверенитета Украины над Запорожской атомной электростанцией".

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Глава Франции подчеркнул важность присутствия МАГАТЭ на объекте для обеспечения ядерной безопасности и подтвердил поддержку Франции для того, чтобы эксперты МАГАТЭ "могли получить доступ к станции в полной безопасности и без препятствий".

Напомним

Запорожская АЭС была отключена от энергосистемы Украины из-за короткого замыкания, что привело к риску обесточивания, поскольку единственная оставшаяся линия была оборвана. МАГАТЭ подтвердило, что последняя резервная линия имела решающее значение для предотвращения полного обесточивания станции.