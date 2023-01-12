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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Макрон не планирует просить прощения у Алжира за колонизацию

Киев • УНН

 • 495701 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не планирует "просить прощения" за колонизацию его страной Алжира и роль Парижа в войне за независимость. Об этом информирует УНН со ссылкой на Politico.

Макрон не планирует просить прощения у Алжира за колонизацию

Цитата

"Это не актуально, и слова прощения разорвут все узы", - сказал Макрон франко-алжирскому писателю Камелю Дауду во время его государственного визита в Алжир еще в августе.

В этот раз он заявил: "Говорить об Алжире потенциально опасно, но необходимо. Это сложно, потому что это интимная тема для каждой страны, создавшей 70 лет травмы. Мы отказали себе в праве вспоминать эту эпоху. Целое поколение французских политиков способствовало упущению и строилось вокруг этого".

Детали

Бывшая французская колония, Алжир, обрела независимость в 1962 году после восьмилетней войны, унесшей сотни тысяч жизней, большинство из них алжирцев. Жестокость войны, которая включала казни и пытки алжирских националистов, оказала длительное влияние на французскую политику и общество. Это остается очень чувствительной темой для Франции, напоминает Politico.

Издание отмечает, что в 2017 году Макрон описал французскую колонизацию как "преступление против человечества", нарушив традицию тщательно взвешенных формулировок на эту тему от политиков и лидеров Франции. Тогда его заявление вызвало волну критики в стране и породило надежду в Алжире, что президент приблизит две страны к примирению.

Позже Макрон прекратил объявлять подобные заявления, однако он осудил убийство десятков алжирцев французской полицией во время протеста 1961 года в Париже как "недопустимое" в 2021 году.

Напомним

В августе 2022 года президент Алжира Абдельмаджид Теббун и его французский коллега Эммануэль Макрон договорились открыть "новую страницу" в двусторонних отношениях между своими странами, основанных на взаимном уважении и интересах после почти года эскалации напряженности.

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