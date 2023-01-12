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The New York Times

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Макрон не планує просити вибачення Алжиру за колонізацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 грудня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не планує "просити вибачення" за колонізацію його країною Алжиру та роль Парижу в війні за незалежність. Про це інформує УНН з посиланням на Politico.

Макрон не планує просити вибачення Алжиру за колонізацію

Цитата

"Це не актуально, і слова вибачення розірвуть усі узи", - сказав Макрон франко-алжирському письменнику Камелю Дауду під час його державного візиту до Алжиру ще в серпні.

Цього разу він заявив: "Говорити про Алжир потенційно небезпечно, але необхідно. Це складно, тому що це інтимна тема для кожної країни, яка створила 70 років травми. Ми відмовили собі в праві згадувати цю епоху. Ціле покоління французьких політиків сприяло упущенню і будувалося навколо цього".

Деталі

Колишня французька колонія, Алжир здобув незалежність у 1962 році після восьмирічної війни, яка забрала сотні тисяч життів, більшість з них алжирців. Жорстокість війни, яка включала страти та катування алжирських націоналістів, мала тривалий вплив на французьку політику та суспільство. Це залишається дуже чутливою темою для Франції, нагадує Politico.

Видання зазначає, що у 2017 році Макрон описав французьку колонізацію як "злочин проти людства", порушивши традицію ретельно зважених формулювань на цю тему від політиків і лідерів Франції. Тоді його заява викликала хвилю критики в країні та породила надію в Алжирі, що президент наблизить дві країни до примирення.

Пізніше Макрон припинив оголошувати подібні заяви, однак він засудив вбивство десятків алжирців французькою поліцією під час протесту 1961 року в Парижі як "неприпустиме" у 2021 році.

Нагадаємо

У серпні 2022 року президент Алжиру Абдельмаджид Теббун та його французький колега Еммануель Макрон домовилися відкрити "нову сторінку" у двосторонніх відносинах між своїми країнами, заснованих на взаємній повазі та інтересах після майже року ескалації напруженості.

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