Алжир та Франція домовилися відкрити "нову сторінку" у відносинах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Президент Алжиру Абдельмаджид Теббун та його французький колега Еммануель Макрон домовилися відкрити "нову сторінку" у двосторонніх відносинах між своїми країнами, заснованих на взаємній повазі та інтересах після майже року ескалації напруженості. Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
Деталі
Теббун провів спільну пресконференцію з Макроном, який прибув до столиці Алжиру для встановлення офіційних контактів.
У своєму виступі Теббун сказав, що обговорив з Макроном багато питань двосторонньої співпраці та шляхи розвитку відносин між двома країнами в "конструктивному" ключі, сподіваючись на "надійні результати".
Наголосивши, що дві країни домовилися відкрити нову сторінку у відносинах, Макрон сказав: "У нас складна та хвороблива спільна історія. Це заважало нам дивитися у майбутнє. Ми вирішили створити спільний комітет для роботи з архівами колоніальної доби, до якого увійдуть спільні історики".
Доповнення
Макрон прибув до Алжиру у четвер зі своїм першим візитом за п'ять років.
У триденному візиті Макрона супроводжує делегація з 90 осіб, зокрема міністри, представники бізнесу та експерти з історії двох країн.
Хоча розбіжності кореняться у їхньому загальному минулому, напруженість досягла нового максимуму минулого року після того, як Макрон поставив під сумнів доколоніальну ідентичність та існування Алжиру, а Франція скоротила кількість віз, доступних для громадян Алжиру.
Північноафриканська країна здобула незалежність від Франції після восьмирічної війни у 1962 році.