Алжир и Франция договорились открыть "новую страницу" в отношениях

Детали

Теббун провел совместную пресс-конференцию с Макроном, прибывшим в столицу Алжира для установления официальных контактов.

В своем выступлении Теббун сказал, что обсудил с Макроном много вопросов двустороннего сотрудничества и пути развития отношений между двумя странами в "конструктивном" ключе, надеясь на "надежные результаты".

Отметив, что две страны договорились открыть новую страницу в отношениях, Макрон сказал: "У нас сложная и болезненная общая история. Это мешало нам смотреть в будущее. Мы решили создать общий комитет для работы с архивами колониальных времен, в который войдут общие историки".

Дополнение

Макрон прибыл в Алжир в четверг со своим первым визитом за пять лет.

В трехдневном визите Макрона сопровождает делегация из 90 человек, в том числе министры, представители бизнеса и эксперты по истории двух стран.

Хотя разногласия коренятся в их общем прошлом, напряженность достигла нового максимума в прошлом году после того, как Макрон поставил под сомнение доколониальную идентичность и существование Алжира, а Франция сократила количество виз, доступных для граждан Алжира.

Североафриканская страна обрела независимость от Франции после восьмилетней войны в 1962 году.