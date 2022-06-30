Макрон: Франция вскоре поставит в Украину больше САУ Caesar
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите НАТО в Испании, что Франция в скором времени поставит еще шесть САУ Caesar, чтобы помочь Украине в борьбе с россией. Об этом УНН сообщает ссылаясь на Reuters.
Детали
Самоходные артиллерийские установки Caesar высоко ценятся за их точность и производятся отчасти принадлежащим государству французским производителем оружия Nexter.
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Президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, заявил, что США готовятся объявить о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов.
Ранее на этой неделе президент США Джо Байден пообещал направить в Европу дополнительные американские войска, военные самолеты и военные корабли, поскольку НАТО согласилась на самое большое усиление своих средств сдерживания со времен Холодной войны в ответ на вторжение россии в Украину.