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13:44 • 23359 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 34845 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 40176 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 17241 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

11:23 • 54100 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 57680 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Макрон: Франция вскоре поставит в Украину больше САУ Caesar

Макрон: Франция вскоре поставит в Украину больше САУ Caesar

Киев • УНН

 • 94122 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на саммите НАТО в Испании, что Франция в скором времени поставит еще шесть САУ Caesar, чтобы помочь Украине в борьбе с россией. Об этом УНН сообщает ссылаясь на Reuters.

Детали

Самоходные артиллерийские установки Caesar высоко ценятся за их точность и производятся отчасти принадлежащим государству французским производителем оружия Nexter.

Добавим

Президент США Джо Байден, выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Мадриде, заявил, что США готовятся объявить о дополнительной помощи Украине в области безопасности на сумму 800 миллионов долларов.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден пообещал направить в Европу дополнительные американские войска, военные самолеты и военные корабли, поскольку НАТО согласилась на самое большое усиление своих средств сдерживания со времен Холодной войны в ответ на вторжение россии в Украину.

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