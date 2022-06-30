Макрон: Франція невдовзі поставить в Україну більше САУ Caesar

Деталі

Самохідні артилерійські установки Caesar високо цінуються за їхню точність і виробляються французьким виробником зброї Nexter, що частково належить державі.

Додамо

Президент США Джо Байден, виступаючи на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Мадриді, заявив, що США готуються оголосити про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки на суму 800 мільйонів доларів.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден пообіцяв направити до Європи додаткові американські війська, військові літаки та військові кораблі, оскільки НАТО погодилася на найбільше посилення своїх засобів стримування з часів Холодної війни у відповідь на вторгнення росії до України.