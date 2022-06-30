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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
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Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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Макрон: Франція невдовзі поставить в Україну більше САУ Caesar

Макрон: Франція невдовзі поставить в Україну більше САУ Caesar

Київ • УНН

 • 94124 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон заявив на саміті НАТО в Іспанії, що Франція незабаром поставить ще шість САУ Caesar, щоб допомогти Україні в боротьбі з росією. Про це УНН повідомляє посилаючись на Reuters.

Деталі

Самохідні артилерійські установки Caesar високо цінуються за їхню точність і виробляються французьким виробником зброї Nexter, що частково належить державі.

Додамо

Президент США Джо Байден, виступаючи на пресконференції за підсумками саміту НАТО в Мадриді, заявив, що США готуються оголосити про додаткову допомогу Україні в галузі безпеки на суму 800 мільйонів доларів.

Раніше цього тижня президент США Джо Байден пообіцяв направити до Європи додаткові американські війська, військові літаки та військові кораблі, оскільки НАТО погодилася на найбільше посилення своїх засобів стримування з часів Холодної війни у відповідь на вторгнення росії до України.

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