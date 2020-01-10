МАК объявил о готовности помочь в расследовании катастрофы украинского лайнера
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в случае обращения Ирана готов оказать помощь в расследовании крушения в Тегеране украинского самолета Boeing 737. Об этом сообщили в пресс-службе МАК, отвечая на запрос российского агентства ТАСС, пишет УНН.
“Учитывая международное признание МАК как независимого органа расследования, огромный опыт МАК при расследовании более 800 авиационных происшествий, наличие необходимого оборудования и специалистов, имеющих опыт расследований с самолетами типа Boeing 737, в случае обращения иранской стороны МАК готов оказать любое содействие в проведении технического расследования”, — сообщили в МАК.
В пресс-службе отметили, что иранская сторона информировала МАК о катастрофе, но по вопросам ее участия в расследовании не обращалась.
Как сообщал УНН, Иран заявил в пятницу, 10 января, что расследование авиакатастрофы самолета “Международных авиалиний Украины” может занять год или два.