МАК оголосив про готовність допомогти у розслідуванні катастрофи українського лайнера

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Міждержавний авіаційний комітет (МАК) в разі звернення Ірану готовий надати допомогу в розслідуванні катастрофи в Тегерані українського літака Boeing 737. Про це повідомили в прес-службі МАК, відповідаючи на запит російського агентства ТАСС, пише УНН.

“З огляду на міжнародне визнання МАК як незалежного органу розслідування, величезний досвід МАК при розслідуванні понад 800 авіаційних подій, наявність необхідного обладнання та фахівців, що мають досвід розслідувань з літаками типу Boeing 737, в разі звернення іранської сторони МАК готовий надати будь-яке сприяння в проведенні технічного розслідування”, — повідомили в МАК.

У прес-службі відзначили, що іранська сторона інформувала МАК про катастрофу, але з питань її участі в розслідуванні не зверталася.

Як передавав УНН, Іран заявив у п’ятницю, 10 січня, що розслідування авіакатастрофи літака “Міжнародних авіаліній України” може зайняти рік або два.

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