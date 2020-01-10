Іран заявив, що розслідування авіакатастрофи літака МАУ може тривати роками
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. Іран заявив у п'ятницю, 10 січня, що розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України" може зайняти рік або два, передає УНН із посиланням на Reuters.
"Іран, який заперечує, що Boeing 737-800 був збитий ракетою, заявив, що може знадобитися один або два місяці для того, щоб витягнути інформацію з записувачів голосу та бортових реєстраторів... Тегеран також заявив, що розслідування може зайняти один-два роки", - йдеться у повідомленні.
Раніше сьогодні іранські представники заявили, що "чорні скриньки" літака МАУ сьогодні будуть проаналізовані в лабораторії в аеропорту Мехрабад, і якщо Ірану не вдасться отримати інформацію самописця, до розшифровки матеріалів підключать Росію, Францію, Канаду або Україну.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).
Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.
Як повідомлялося в УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.