Иран заявил, что расследование авиакатастрофы самолета МАУ может длиться годами
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Иран заявил в пятницу, 10 января, что расследование авиакатастрофы самолета "Международных авиалиний Украины" может занять год или два, передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Иран, который отрицает, что Boeing 737-800 был сбит ракетой, заявил, что может понадобиться один или два месяца для того, чтобы вытащить информацию с устройства записи голоса и бортовых регистраторов... Тегеран также заявил, что расследование может занять один-два года", - говорится в сообщении.
Ранее сегодня иранские представители заявили, что "черные ящики" самолета МАУ сегодня будут проанализированы в лаборатории в аэропорту Мехрабад, и если Ирану не удастся получить информацию самописца, к расшифровке материалов подключат Россию, Францию, Канаду или Украину.
Напомним, накануне СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).
Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.
Как сообщалось в УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.