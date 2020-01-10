Иран готов подключить Россию к расшифровке "черных ящиков" самолёта МАУ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. "Черные ящики" самолета МАУ сегодня будут проанализированны в лаборатории в аэропорту Мехрабад, и если Ирану не удастся получить информацию самописца, к расшифровке материалов подключат Россию, Францию, Канаду или Украину. Об этом сообщил генеральный директор Бюро реагирования на стихийные бедствия в гражданской авиации Хасан Резаифар на брифинге в пятницу, передаёт корреспондент УНН.
"Было решено провести анализ (данных бортовых самописцев - ред.) в лаборатории в аэропорту Мерхабад, это будет сделано сегодня, чтобы увидеть, можем ли мы просто извлечь данные внутри страны", - сказал спикер.
По его словам, Украина также согласна с проведением этого анализа, а в случае, если Ирану потребуется какое-либо оборудование, он импортирует его из другой страны.
Кроме того, Резаифар сообщил, что Иран имеет соглашения с Россией и Францией о загрузке и анализе данных с "черных ящиков".
"Мы рассмотрели четыре варианта извлечения данных. Если нам не удастся сделать это внутри страны, у нас есть варианты сотрудничества с Россией, Украиной, Францией и Канадой. Все страны выразили готовность к загрузке данных, но я хотел бы объявить, что мы предпочитаем извлекать и загружать данные внутри страны, потому что у нас есть программное обеспечение и специалисты, но если мы придем к выводу, что данные могут быть повреждены, мы решим провести процесс в одной из четырех стран", - добавил он.
Как сообщалось ранее в УНН, сегодня Иран опроверг утверждение Запада о том, что украинский пассажирский самолет МАУ, потерпевший крушение неподалеку от Тегерана, был сбит иранской ракетой.