Іран готовий залучити РФ до розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 січня. УНН. "Чорні скриньки" літака МАУ сьогодні будуть проаналізовані в лабораторії в аеропорту Мехрабад, і якщо Ірану не вдасться отримати інформацію самописця, до розшифровки матеріалів підключать Росію, Францію, Канаду або Україну. Про це повідомив генеральний директор Бюро реагування на стихійні лиха в цивільній авіації Хасан Резаїфар на брифінгу в п'ятницю, передає кореспондент УНН.
"Було вирішено провести аналіз (даних бортових самописців - ред.) в лабораторії в аеропорту Мерхабад, це буде зроблено сьогодні, щоб побачити, чи можемо ми просто витягти дані всередині країни", - сказав спікер.
За його словами, Україна також згодна з проведенням цього аналізу, а в разі, якщо Ірану буде потрібне яке-небудь устаткування, він імпортує його з іншої країни.
Крім того, Резаїфар повідомив, що Іран має угоди з Росією і Францією про завантаження і аналіз даних з чорних скриньок.
"Ми розглянули чотири варіанти отримання даних. Якщо нам не вдасться зробити це всередині країни, у нас є варіанти співпраці з Росією, Україною, Францією і Канадою. Всі країни висловили готовність до завантаження даних, але я хотів би оголосити, що ми вважаємо за краще отримувати і завантажувати дані всередині країни, тому що у нас є програмне забезпечення і фахівці, але якщо ми прийдемо до висновку, що дані можуть бути пошкоджені, ми вирішимо провести процес в одній з чотирьох країн", - додав він.
Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні Іран спростував твердження Заходу про те, що український пасажирський літак МАУ, що зазнав катастрофи неподалік від Тегерана, був збитий іранською ракетою.