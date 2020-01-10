Іран готовий залучити РФ до розшифровки "чорних скриньок" літака МАУ

КИЇВ. 10 січня. УНН. "Чорні скриньки" літака МАУ сьогодні будуть проаналізовані в лабораторії в аеропорту Мехрабад, і якщо Ірану не вдасться отримати інформацію самописця, до розшифровки матеріалів підключать Росію, Францію, Канаду або Україну. Про це повідомив генеральний директор Бюро реагування на стихійні лиха в цивільній авіації Хасан Резаїфар на брифінгу в п'ятницю, передає кореспондент УНН.