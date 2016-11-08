М.Саакашвили завтра придет на заседание Кабмина
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Председатель Одесской ОГА Михеил Саакашвили приедет завтра, 9 ноября, в Киев, чтобы отчитаться Кабинету министров Украины о проделанной работе. Об этом М.Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Завтра я буду в Киеве и прошу Кабинет министров Украины, как и предлагалось сначала заслушать меня с докладом о проделанной работе, перед обсуждением моего заявления об отставке", - написал М.Саакашвили.
Напомним, что в понедельник глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявил, что подает в отставку.
Как сообщал УНН, уже завтра, 9 ноября, на заседании правительства может быть рассмотрен вопрос отставки Михеила Саакашвили с поста председателя Одесской ОГА.