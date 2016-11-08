М.Саакашвили завтра придет на заседание Кабмина

"Завтра я буду в Киеве и прошу Кабинет министров Украины, как и предлагалось сначала заслушать меня с докладом о проделанной работе, перед обсуждением моего заявления об отставке", - написал М.Саакашвили.

Напомним, что в понедельник глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявил, что подает в отставку.

Как сообщал УНН, уже завтра, 9 ноября, на заседании правительства может быть рассмотрен вопрос отставки Михеила Саакашвили с поста председателя Одесской ОГА.