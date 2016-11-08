М.Саакашвілі завтра прийде на засідання Кабміну
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі приїде завтра, 9 листопада, до Києва, щоб відзвітувати Кабінету міністрів України про виконану роботу. Про це М.Саакашвілі повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Завтра я буду в Києві і прошу Кабінет міністрів України, як і пропонувалося, спочатку заслухати мене з доповіддю про виконану роботу, перед обговоренням моєї заяви про відставку",- написав М.Саакашвілі.
Нагадаємо, що в понеділок голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі оголосив, що подає у відставку.
Як повідомляв УНН, вже завтра, 9 листопада, на засіданні уряду може бути розглянуте питання відставки Михеіла Саакашвілі з посту голови Одеської ОДА.