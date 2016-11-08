М.Саакашвили провел встречу с одесситами

М.Саакашвили отчитался о выполнении за период своей работы в должности председателя Одесской облгосадминистрации. Глава области место встречи выбрал не зря, потому что читальня им.Грушевского - один из первых объектов, который был отремонтирован при нем. М.Саакашвили рассказал о коррупционных схемах, процветающих на всех уровнях власти.

"Я обратился к П.Порошенко, чтобы выделить деньги на ремонт трассы Одесса-Рени, однако он несколько раз игнорировал эту проблему, тогда я вынужден был разместить палатку, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме. Всю сумму денег до сих пор не получили", - рассказал М.Саакашвили.

Не обошел он вниманием и деятельность экс-регионалов, которые сегодня являются депутатами Верховной Рады. М.Саакашвили заявил, что они грабят Одессу, а Президент их прикрывает, потому что ему нужны их голоса.

Также на встрече М.Саакашвили прокомментировал работу депутатов ВРУ, Президента и еще ряда должностных лиц, которые, как он отметил, не позволили ему и его молодой команде реформаторов реализовать все запланированные реформы в Украине. М.Саакашвили считает. что эти люди тормозят экономическое развитие Украины и заботятся только о собственных интересах, при этом "чихать они хотели" на проблемы рядовых украинцев. М.Саакашвили заявил, что сложил свои полномочия в должности председателя ОГА, однако на этом его политическая карьера не заканчивается, он едет в Киев строить новую Украину.