М.Саакашвілі провів зустріч із одеситами
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 листопада. УНН. Губернатор Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі зустрівся з одеситами в бібліотеці ім.Грушевського. Про це повідомляє кореспондент УНН.
М.Саакашвілі відзвітував про виконане за період своєї роботи на посаді голови Одеської облдержадміністрації. Очільник області місце зустрічі вибрав не даремно, бо читальня ім.Грушевського — один із перших об’єктів, що було відремонтовано при ньому. М.Саакашвілі розповів про корупційні схеми, що процвітають на всіх рівнях влади.
“Я звернувся до П.Порошенка, аби виділити гроші на ремонт траси Одеса-Рені, однак він декілька разів ігнорував цю проблему, тоді я змушений був розмістити намет, аби привернути увагу громадськості до цієі проблеми. Всю суму грошей і досі не отримали,” — розповів М.Саакашвілі.
Не оминув він увагою і діяльність екс-регіоналів, які сьогодні є депутатами Верховної Ради. М.Саакашвілі заявив, що вони граблять Одесу, а Президент їх прикриває, бо йому потрібні іхні голоси.
Також на зустрічі М.Саакашвілі прокоментував роботу депутатів ВРУ, Президента та ще низки посадовців, котрі, як він зазначив, не дали змоги йому та його молодій команді реформаторів реалізувати всі заплановані реформи в Україні. М.Саакашвілі вважає. що ці люди гальмують економічний розвиток України та дбають лише про власні інтереси, при цьому “чхати вони хотіли” на проблеми пересічних українців. М.Саакашвілі заявив, що склав свої повноваження на посаді голови ОДА, однак на цьому його політична кар’єра не закінчується, він їде до Києва будувати нову Україну.