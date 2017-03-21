Н.Полозов больше не будет защищать интересы И.Умерова

"Меня пожалуй включат в список свидетелей. Они зря это сделали. Я расскажу все: и как меня похищали, и давление оказывали", - рассказал адвокат.

Н.Полозов также заявил, что намерен обжаловать решение подконтрольного России крымского суда и обратится в Европейский суд по правам человека в связи с переводом его в статус свидетеля.

"Я жду, когда мне из Киевского суда отдадут копию Апелляционного, тогда можно будет подать кассацию, и обратится в Европейский суд. Плюс мной подана жалоба на действия следователя, она еще не рассмотрена", - сказал Николай Полозов.

Как сообщал УНН, следственный комитет Российской Федерации по Крыму допросил заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова в рамках доследственной проверки по делу адвоката Николая Полозова.