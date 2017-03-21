Н.Полозов больше не будет защищать интересы И.Умерова

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52502 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108012 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123401 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182596 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133079 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126560 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118634 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106609 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107631 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Н.Полозов больше не будет защищать интересы И.Умерова

Н.Полозов больше не будет защищать интересы И.Умерова

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Расследование по "делу Умерова" завершено и в ближайшие несколько дней должно быть передано в прокуратуру, однако адвокат Николай Полозов не сможет защищать заместителя главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умерова, так как вынужден выступить в роли свидетеля по его делу, передает УНН со ссылкой на QirimInfo.

"Меня пожалуй включат в список свидетелей. Они зря это сделали. Я расскажу все: и как меня похищали, и давление оказывали", - рассказал адвокат.

Н.Полозов также заявил, что намерен обжаловать решение подконтрольного России крымского суда и обратится в Европейский суд по правам человека в связи с переводом его в статус свидетеля.

"Я жду, когда мне из Киевского суда отдадут копию Апелляционного, тогда можно будет подать кассацию, и обратится в Европейский суд. Плюс мной подана жалоба на действия следователя, она еще не рассмотрена", - сказал Николай Полозов.

Как сообщал УНН, следственный комитет Российской Федерации по Крыму допросил заместителя главы Меджлиса Ильми Умерова в рамках доследственной проверки по делу адвоката Николая Полозова.

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