М.Полозов більше не захищатиме інтереси І.Умерова
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Розслідування по “справі Умерова” завершено і в найближчі кілька днів має бути передано в прокуратуру, однак адвокат Микола Полозов не зможе захищати заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, бо змушений виступити в ролі свідка у його справі, передає УНН з посиланням на QirimInfo.
“Мене мабуть включать в список свідків. Вони даремно це зробили. Я розповім все: і як мене викрадали, і який тиск чинили”, - розповів адвокат.
М.Полозов також заявив, що має намір оскаржити рішення підконтрольного Росії кримського суду і звернеться до Європейського суду з прав людини у зв’язку з переведенням його в статус свідка.
“Я чекаю, коли мені з Київського суду віддадуть копію Апеляційного, тоді можна буде подати касацію, і звернеться до Європейського суду. Плюс мною подана скарга на дії слідчого, вона ще не розглянута”, — сказав Микола Полозов.
Як повідомляв УНН, слідчий комітет Російської Федерації по Криму допитав заступника голови Меджлісу Ільму Умерова в рамках дослідчої перевірки у справі адвоката Миколи Полозова.