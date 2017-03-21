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М.Полозов більше не захищатиме інтереси І.Умерова

М.Полозов більше не захищатиме інтереси І.Умерова

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. Розслідування по “справі Умерова” завершено і в найближчі кілька днів має бути передано в прокуратуру, однак адвокат Микола Полозов не зможе захищати заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, бо змушений виступити в ролі свідка у його справі, передає УНН з посиланням на QirimInfo.

“Мене мабуть включать в список свідків. Вони даремно це зробили. Я розповім все: і як мене викрадали, і який тиск чинили”, - розповів адвокат.

М.Полозов також заявив, що має намір оскаржити рішення підконтрольного Росії кримського суду і звернеться до Європейського суду з прав людини у зв’язку з переведенням його в статус свідка.

“Я чекаю, коли мені з Київського суду віддадуть копію Апеляційного, тоді можна буде подати касацію, і звернеться до Європейського суду. Плюс мною подана скарга на дії слідчого, вона ще не розглянута”, — сказав Микола Полозов.

Як повідомляв УНН, слідчий комітет Російської Федерації по Криму допитав заступника голови Меджлісу Ільму Умерова в рамках дослідчої перевірки у справі адвоката Миколи Полозова.

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