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М.Ле Пен заявила, что не встречалась с Д.Трампом в Нью-Йорке

М.Ле Пен заявила, что не встречалась с Д.Трампом в Нью-Йорке

Киев • УНН

 • 8224 просмотра

КИЕВ. 16 января. УНН. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что не встречалась с избранным президентом США Дональдом Трампом во время поездки в Нью-Йорк в первой половине января, передает УНН со ссылкой на ТАСС .

"Я не просила о встрече с господином Трампом", - заявила М.Ле Пен в эфире французской радиостанции.

Вместе с тем она не стала опровергать, что была в небоскребе Trump Tower, резиденции избранного президента США. На фотографиях, которые распространились в соцсетях, лидер "Национального фронта" была изображена вместе с советниками Д.Трампа.

"Это был визит не в рамках моей предвыборной кампании, это был частный визит. Мне надо было встретиться с некоторыми людьми, которые хотели со мной поговорить, а также узнать, что сегодня происходит во Франции", - сказала М.Ле Пен.

Как отметила французский политик, нет ничего необычного в ее поездках в другие страны для проведения встреч с разными людьми.

Марин Ле Пен является кандидатом в президенты Франции от партии "Национальный фронт". Ранее М.Ле Пен пообещала в случае своего избрания на высший пост в республике немедленно начать процесс выхода Франции из состава Евросоюза .

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