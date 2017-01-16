М.Ле Пен заявила, что не встречалась с Д.Трампом в Нью-Йорке
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что не встречалась с избранным президентом США Дональдом Трампом во время поездки в Нью-Йорк в первой половине января, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
"Я не просила о встрече с господином Трампом", - заявила М.Ле Пен в эфире французской радиостанции.
Вместе с тем она не стала опровергать, что была в небоскребе Trump Tower, резиденции избранного президента США. На фотографиях, которые распространились в соцсетях, лидер "Национального фронта" была изображена вместе с советниками Д.Трампа.
"Это был визит не в рамках моей предвыборной кампании, это был частный визит. Мне надо было встретиться с некоторыми людьми, которые хотели со мной поговорить, а также узнать, что сегодня происходит во Франции", - сказала М.Ле Пен.
Как отметила французский политик, нет ничего необычного в ее поездках в другие страны для проведения встреч с разными людьми.
Марин Ле Пен является кандидатом в президенты Франции от партии "Национальный фронт". Ранее М.Ле Пен пообещала в случае своего избрания на высший пост в республике немедленно начать процесс выхода Франции из состава Евросоюза .