М.Ле Пен: Франция может отказаться от евро
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Лидер французского "Национального фронта" и кандидат в президенты Марин Ле Пен заявила, что в случае ее победы на выборах Франция может отказаться от евро и вернуться к национальной валюте, передает УНН со ссылкой на ВВС.
По ее словам, странам еврозоны следует вернуться к системе валютной корзины ЭКЮ, существовавшей в Евросоюзе до введения евро.
"ЭКЮ существовала параллельно с национальными валютами... Существование национальной валюты параллельно с общей валютой никак не повлияет на повседневную жизнь французов", - отметила Марин Ле Пен.
Как отмечает издание, экономический советник Ле Пен сообщил, что условия возвращения к национальной валюте - франку - будут подробно обсуждаться в случае победы "Национального фронта" на выборах.
Напомним, лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV/RMC заявила, что аннексия Крыма Россией "не была незаконной".