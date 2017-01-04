М.Ле Пен: Франція може відмовитись від євро

За її словами, країнам єврозони слід повернутися до системи валютного кошика ЕКЮ, що існувала в Євросоюзі до введення євро.

"ЕКЮ існувала паралельно з національними валютами ... Існування національної валюти паралельно зі спільною валютою ніяк не вплине на повсякденне життя французів", - зазначила Марін Ле Пен.

Як зазначає видання, економічний радник Ле Пен повідомив, що умови повернення до національної валюти - франка - будуть детально обговорюватися в разі перемоги "Національного фронту" на виборах.

Нагадаємо, лідер "Національного фронту", кандидат у президенти Марін Ле Пен в інтерв'ю французькій радіостанції BFMTV/RMC заявила, що анексія Криму Росією "не була незаконною".