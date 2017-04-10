Н.Джигурду решили исключить из союза кинематографистов Украины

"23 марта 2017 состоялось очередное заседание Секретариата Правления НСКУ, на котором был рассмотрен вопрос "Об исключении из НСКУ киноактера Никиты Джигурды". Заслушав информацию председателя Союза Тараса Ткаченко, Секретариат Правления НСКУ постановил исключить Никиту Джигурду из рядов НСКУ за антигосударственные высказывания по отношению к Государству Украина, получения паспорта так называемой "ДНР" и нарушения уставных положений Союза и этических требований", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что представление секретариата союза о лишении Н.Джигурды членства в Союзе будет рассмотрено на ближайшем пленуме правления НСКУ, который, согласно уставу союза, уполномоченный принимать такие решения.

Напомним, 9 марта сообщалось, что российский актер Никита Джигурда получил паспорт самопровозглашенной "ДНР".

Позже главарь самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ о лишении Никиты Джигурды "гражданства ДНР".