М.Джигурду вирішили виключити зі спілки кінематографістів України

“23 березня 2017 року відбулося чергове засідання Секретаріату Правління НСКУ, на якому було розглянуто питання „Про виключення з НСКУ кіноактора Микити Джигурди“. Заслухавши інформацію голови Спілки Тараса Ткаченка, Секретаріат Правління НСКУ ухвалив виключити Микиту Джигурду із лав НСКУ за антидержавні висловлювання по відношенню до Держави Україна, одержання паспорта так званої "ДНР" та порушення статутних положень Спілки та етичних вимог”, — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що подання секретаріату спілки про позбавлення М.Джигурди членства у Спілці буде розглянуто на найближчому пленумі правління НСКУ, який, згідно зі статутом спілки, уповноважений приймати такі рішення.

Нагадаємо, 9 березня повідомлялося, що російський актор Микита Джигурда отримав паспорт самопроголошеної "ДНР".

Пізніше ватажок самопроголошеної Донецької народної республіки Олександр Захарченко підписав указ про позбавлення Микити Джигурди “громадянства ДНР”.