М.Аллегри назвал прямолинейным футбол в исполнении "Монако"

"Надеюсь, мы станем первой командой, которая в этом сезоне обыгрывает "Монако" в Лиге чемпионов на его поле. Они показывают очень прямолинейный футбол. Эта команда существенно отличается от той, с которой мы играли два года назад", - начал наставник.

Также тренер сравнил французский клуб с образцом "Монако" в 2015 году: "в 2015 году "Монако" в первую очередь отличался крепкой обороной, а сейчас это ярко выраженная атакующая команда. Статистика нападающих" Монако "говорит само за себя. Фалькао отлично действует в "воздухе", а игроки вроде Бернарду Силвы значительно прибавили за эти два года".

Добавим, что в истории противостояний клубов "Ювентус" выиграл у "Монако" в полуфинале сезона 1997/98 и четвертьфинале сезона 2014/15.

Как сообщал УНН, сегодня состоится второй полуфинал Лиги чемпионов .