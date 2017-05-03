М.Аллегрі назвав прямолінійним футбол у виконанні "Монако"
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Головний тренер "Ювентуса" Массіміліано Аллегрі охарактеризував майбутнього суперника по півфіналу Ліги чемпіонів французьке "Монако", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
"Сподіваюся, ми станемо першою командою, яка в цьому сезоні обіграє "Монако" в Лізі чемпіонів на його полі. Вони показують дуже прямолінійний футбол. Ця команда суттєво відрізняється від тієї, з якою ми грали два роки тому", - розпочав наставник.
Також тренер порівняв французький клуб із зразком "Монако" в 2015 році: "у 2015 році "Монако" в першу чергу відрізнявся міцною обороною, а зараз це яскраво виражена атакуюча команда. Статистика нападників "Монако" говорить сама за себе. Фалькао відмінно діє в "повітрі", а гравці на кшталт Бернарду Сілви значно додали за ці два роки".
Додамо, що в історії протистоянь клубів "Ювентус" виграв у "Монако" в півфіналі сезону 1997/98 і чвертьфіналі сезону 2014/15.
Як повідомляв УНН, сьогодні відбудеться другий півфінал Ліги чемпіонів.