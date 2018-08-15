Льюис и Кличко вместо боксерского поединка проведут шахматный
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Бывший чемпион мира по боксу Леннокс Льюис рассказал детали предстоящей встречи с бывшим противником украинца Виталием Кличко в рамках боксерского конгресса, который пройдет в Киеве, передает УНН со ссылкой на Daily Mail.
“Мы сыграем шахматный матч в боксерском ринге. Слишком уж мы старые сейчас, чтобы снова надевать боксерские перчатки. Нам интереснее драться в остроте ума, чем на кулаках”, — сказал британец.
Примечательно, что встречу организуют в рамках ежегодного конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), которая пройдет с 30 сентября по 5 октября в Киеве.
Напомним, ранее Льюис относил бой с Кличко одним из лучших в карьере.