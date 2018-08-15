Льюис и Кличко вместо боксерского поединка проведут шахматный

“Мы сыграем шахматный матч в боксерском ринге. Слишком уж мы старые сейчас, чтобы снова надевать боксерские перчатки. Нам интереснее драться в остроте ума, чем на кулаках”, — сказал британец.

Примечательно, что встречу организуют в рамках ежегодного конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), которая пройдет с 30 сентября по 5 октября в Киеве.

Напомним, ранее Льюис относил бой с Кличко одним из лучших в карьере.