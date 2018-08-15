Льюїс і Кличко замість боксерського поєдинку проведуть шаховий
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Колишній чемпіон світу з боксу Леннокс Льюїс розповів деталі майбутньої зустрічі із колишнім супротивником українцем Віталієм Кличко в рамках боксерського конгресу, що пройде у Києві, інформує УНН з посиланням на Daily Mail.
“Ми зіграємо шаховий матч в боксерському рингу. Надто вже ми старі нині, щоб знову надягати боксерські рукавички. Нам буде цікавіше битися в гостроті розуму, ніж на кулаках”, — сказав британець.
Примітно, що зустріч організовують в рамках щорічного конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який пройде з 30 вересня по 5 жовтня в Києві.
Нагадаємо, раніше Льюїс відносив бій з Кличко одним із кращих в кар’єрі.