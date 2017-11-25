Луценко прокомментировал столкновения в Горсаду Одессы: "Я за протесты, но без камней"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Генеральный прокурор Юрий Луценко прокомментировал ситуацию в Городском саду в Одессе, когда мирная акция протеста превратилась в столкновения активистов с правоохранителями. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган, передает УНН.
“Юрий Луценко отметил, что прокуратура выступает на стороне митингующих, но протесты должны носить ненасильственный характер”, — отметила в сообщении Л.Сарган.
В своем сообщении Генпрокурор отметил, что прокуратура поддерживает активистов в вопросе застройки Городского сада.
“Я за протесты. Но без камней, тем более, что прокуратура требует того же, что и протестующие”, — отметил Ю.Луценко.
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Как сообщал УНН, прокуратура требует отменить разрешение на строительство торговых помещений в Городском саду Одессы.
Напомним, 19 ноября в результате столкновений между полицейскими и активистами в Городском саду Одессы были травмированы более двух десятков правоохранителей .