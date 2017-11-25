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Луценко прокоментував сутички у Міськсаду Одеси: "Я за протести, але без каміння"

Луценко прокоментував сутички у Міськсаду Одеси: "Я за протести, але без каміння"

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Генеральний прокурор Юрій Луценко прокоментував ситуацію у Міському саду в Одесі, коли мирна акція протесту перетворилася у сутички активістів з правоохоронцями. Про це на своїй сторінці у Facebook написала прес-секретар Генерального прокурора Лариса Сарган, передає УНН.

"Юрій Луценко наголосив, що прокуратура виступає на стороні мітингуючих, але протести мають носити ненасильницький характер", - зазначила у дописі Л.Сарган.

В своєму дописі Генпрокурор зазначив, що прокуратура підтримує активістів у питанні забудови території Міського саду.

"Я за протести. Але без каміння, тим більше, що прокуратура вимагає того ж, що і протестувальники", - зазначив Ю.Луценко. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Одеський суд відправив у СІЗО ще одного учасника акції протесту біля Літнього театру

Як повідомляв УНН, прокуратура вимагає скасувати дозвіл на будівництво торговельних приміщень у Міському саду Одеси.

Нагадаємо, 19 листопада внаслідок сутичок між поліцейськими та активістами у Міському саду Одеси були травмовані понад два десятка правоохоронців.

 

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