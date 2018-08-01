Лунин провел первую игру в составе "Реала"
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. В Майами в рамках продолжения Международного кубка чемпионов произошло противостояние английского "Манчестер Юнайтед" и "Реала" украинца Андрея Лунина, передает корреспондент УНН.
Проникающая передача от Эррера на правый фланг нашла Дармиана. Фулбек в одно касание переправил мяч на Алексиса Санчеса и чилиец не оставил шансов киперу Касильи. Менее 10 минут понадобилось "красным дьяволам" чтобы удвоить цифры на табло. Санчес находясь в штрафной зоне сбросил головой игровой снаряд на Эрреру. Испанец с левой ноги нанес точный удар - мяч пролетел под рукой Касильи.
В дополнительное время французский форвард "Реала" Карим Бензема выскочил из-за спин защитников и отыграл один мяч - 2:1.
На второй тайм на поле вышел наш вратарь Андрей Лунин, который провел свою дебютную игру за "королевский клуб". Лунину не приходилось по-настоящему вступать в игру. Зато футболисты "Реала" создавали моменты у чужих ворот, однако мяч в них так и не попал - 2:1.
Отметим, что "МЮ" завершил турнир с 5 очками в 3-х турах. А "Реал" провел только первый поединок.
Добавим также, 5 августа испанцы проведут игру с "Ювентусом".