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Лунін провів першу гру у складі "Реалу"

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Майамі в рамках продовження Міжнародного кубку чемпіонів відбулося протистояння англійського "Манчестер Юнайтед" та "Реалу" українця Андрія Луніна, передає кореспондент УНН.

Проникаюча передача від Андера Еррери на правий фланг знайшла Дарміана. Фулбек в один дотик переправив м'яч на Алексіса Санчеса і чилієць не залишив шансів кіперу Касільї. Менше 10 хвилин знадобилося "червоним дияволам" аби подвоїти цифри на табло. Санчес знаходячись у карній зоні скинув головою ігровий снаряд на Ерреру. Іспанець з лівої ноги завдав точного удару – м'яч пролетів під рукою Касільї.

В додатковий час французький форвард "Реалу" Карім Бензема вискочив із-за спин оборонців та відіграв один м'яч – 2:1.

На другий тайм на поле вийшов наш воротар Андрій Лунін, який провів свою дебютну гру за "королівський клуб". Луніну не приходилося по-справжньому вступати у гру. Натомість футболісти "Реалу" створювали моменти біля чужих воріт, однак м'яч в них так і не потрапив – 2:1.

Зазначимо, що "МЮ" завершив турнір з 5 очками в 3-х турах. А "Реал" провів лише перший поєдинок.

Додамо також, 5-го серпня іспанці проведуть гру із "Ювентусом".

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