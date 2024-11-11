Лубинец отреагировал на опровержение его слов Львовской ОВА: "органы власти не поняли, что мы находим системные проблемы"

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что опровержение Львовской ОВА обвинения относительно нарушений в детском приюте означает непонимание властями системных проблем.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Органы власти даже не поняли, что мы находим в системные проблемы. Мы фиксируем насилие: сексуальное, физическое, психологическое. Мы зафиксировали отсутствие контроля состояния здоровья детей. Мы зафиксировали нарушение прав детей на безопасные условия, надлежащее образование, питание - сказал Лубинец.

Напомним

31 октября Лубинец сообщил, что в детском приюте Службы по делам детей Львовской ОГА детей помещают в изолятор в качестве наказания. Известно о факте пребывания там детей в течение 5 дней.

Уже на следующий день Заместитель начальника Львовской ОГА Иван Собко и начальник Службы по делам детей Владимир Лис опровергли слова омбудсмена.