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Лубинец отреагировал на опровержение его слов Львовской ОВА: "органы власти не поняли, что мы находим системные проблемы"

Лубинец отреагировал на опровержение его слов Львовской ОВА: "органы власти не поняли, что мы находим системные проблемы"

Киев  •  УНН

14:09 • 4990 просмотра

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Дмитрий Лубинец заявил о непонимании властью системных проблем в детском приюте Львовской ОВА. Омбудсмен зафиксировал факты насилия и нарушения прав детей, несмотря на опровержение от руководства ОВА.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что опровержение Львовской ОВА обвинения относительно нарушений в детском приюте означает непонимание властями системных проблем.

Об этом он заявил во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

Органы власти даже не поняли, что мы находим в системные проблемы. Мы фиксируем насилие: сексуальное, физическое, психологическое. Мы зафиксировали отсутствие контроля состояния здоровья детей. Мы зафиксировали нарушение прав детей на безопасные условия, надлежащее образование, питание

- сказал Лубинец. 

Напомним 

31 октября Лубинец сообщил, что в детском приюте Службы по делам детей Львовской ОГА детей помещают в изолятор в качестве наказания. Известно о факте пребывания там детей в течение 5 дней. 

Уже на следующий день Заместитель начальника Львовской ОГА Иван Собко и начальник Службы по делам детей Владимир Лис опровергли слова омбудсмена.  

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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