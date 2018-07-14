Лопес Обрадор направил Трампу предложения о развитии отношений между Мексикой и США

“Избранный президент передал госсекретарю Майклу Помпео предложение об основах понимания с США, в особенности с администрацией Трампа, на будущие годы”, — цитирует Эбрарда газета. По его словам, они касаются Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), вопросов миграции, безопасности и сотрудничества ради развития. Детали послания не будут обнародованы до тех пор, пока с ним не ознакомится Трамп, отметил Эбрард.

Нынешний глава МИД Луис Видегарай в ходе совместного Помпео заявления для СМИ сообщил, что действующий президент Мексики Энрике Пенья Ньето и будущий глава государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор будут работать “единым фронтом” в области отношений с США.

“Хочу вновь подтвердить, что президент Мексики Энрике Пенья Ньето договорился с победителем президентских выборов Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором работать единым фронтом ради Мексики, — сказал Видегарай. — И именно так мы действуем в области отношений с США. Пришло время объединить усилия ради Мексики, мы будем работать в тесной координации с командой Лопеса Обрадора по Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли и всем аспектам двусторонних отношений”.

Встреча членов кабинета Трампа с Лопесом Обрадором продлилась менее получаса. Кроме Помпео в состав делегации США вошли министр внутренней безопасности Кирстьен Нильсен, министр финансов Стивен Мнучин, а также советник и зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Ранее в тот же день они провели переговоры с действующим главой латиноамериканского государства Энрике Пеньей Ньето.

Как сообщал УНН, Лопес Обрадор продаст президентский самолет и вдвое сократит зарплаты чиновников.