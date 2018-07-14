Лопес Обрадор направив Трампу пропозиції про розвиток відносин між Мексикою та США
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Обраний президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор направив Дональду Трампу пропозиції, що стосуються ряду аспектів розвитку відносин між Мехіко і Вашингтоном. Про це повідомив в п’ятницю за підсумками зустрічі Лопеса Обрадора з держсекретарем США Майклом Помпео в Мехіко майбутній глава МЗС Мексики Марсело Ебрард, інформує УНН з посиланням на місцеву газету Milenio.
“Обраний президент передав держсекретарю Майклу Помпео пропозицію про основи розуміння з США, особливо з адміністрацією Трампа, на майбутні роки”, — цитує Ебрарда газета. За його словами, вони стосуються Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі (NAFTA), питань міграції, безпеки і співробітництва заради розвитку. Деталі послання не будуть оприлюднені до тих пір, поки з ним не ознайомиться Трамп, зазначив Ебрард.
Нинішній глава МЗС Луїс Відегарай в ході спільного Помпео заяви для ЗМІ повідомив, що чинний президент Мексики Енріке Пенья Ньєто і майбутній глава держави Андрес Мануель Лопес Обрадор працюватимуть “єдиним фронтом” в області відносин з США.
“Хочу підтвердити, що президент Мексики Енріке Пенья Ньєто домовився з переможцем президентських виборів Андресом Мануелем Лопесом Обрадором працювати єдиним фронтом заради Мексики, — сказав Відегарай. — І саме так ми діємо в області відносин з США. Прийшов час об’єднати зусилля заради Мексики, ми будемо працювати в тісній координації з командою Лопеса Обрадора щодо Угоди про північноамериканську зону вільної торгівлі і усіх аспектах двосторонніх відносин”.
Зустріч членів кабінету Трампа з Лопесом Обрадором тривала менше півгодини. Крім Помпео до складу делегації США увійшли міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен, міністр фінансів Стівен Мнучін, а також радник і зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Раніше в той же день вони провели переговори з чинним главою латиноамериканської держави Енріке Пеньей Ньєто.
Як повідомляв УНН, Лопес Обрадор продасть президентський літак і вдвічі скоротить зарплати чиновників.