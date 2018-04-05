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"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Сити" в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов

Киев  •  УНН

 • 10875 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Английским противостоянием между “Ливерпулем” и “Манчестер Сити” закончилась серия первых поединков четвертьфинального раунда Лиги чемпионов УЕФА, передает УНН.

Судьба баталии решилась в первые 35 минут. Быстрый выход из обороны в нападение привел к голу в исполнении Мохаммеда Салаха, который воспользовался добиванием после удара Фирмино. Удар с левой ноги Окслейд-Чемберлена из-за пределов штрафной “горожан” привел ко второму взятию ворот Эдерсона уже на 21 минуте. Через десять минут Садио Мане выиграл верховую борьбу с игроками “Манчестер Сити” и переправил мяч в сетку. Ассистентом выступил египтянин Салах — 3:0.

Примечательно, что лидер атак “мерсисайдцев” Салах покинул поле из-за травмы в начале второго тайма.

Стоит отметить, что украинец Александр Зинченко провел весь поединок на скамейке запасных.

Заметим, что “Манчестер Сити” нанес ни одного удара в створ ворот соперников.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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