"Ліверпуль" розгромив "Манчестер Сіті" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Англійським протистоянням між “Ліверпулем” та “Манчестер Сіті” закінчилася серія перших поєдинків чвертьфінального раунду Ліги чемпіонів УЄФА, передає УНН.
Доля баталії вирішилася в перші 35 хвилин. Швидкий вихід з оборони в напад призвів до голу у виконанні Мохамеда Салаха, який скористався добиванням після удару Фірміно. Удар з лівої ноги Окслейд-Чемберлена з-за меж карного майданчику “міщан” призвів до другого взяття воріт Едерсона вже на 21 хвилині. Через десять хвилин Садіо Мане виграв верхову боротьбу з гравцями “Манчестер Сіті” та переправив м’яч у сітку. Асистентом виступив єгиптянин Салах — 3:0.
Примітно, що лідер атак “мерсисайдців” Салах залишив поле через травму на початку другого тайму.
Варто відзначити, що українець Олександр Зінченко провів увесь поєдинок на лаві запасних.
Зауважимо, що “Манчестер Сіті” не завдав жодного удару в площину воріт суперників.