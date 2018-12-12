"Ливерпуль" и "Наполи" в очном матче определили обладателя путевки в плей-офф ЛЧ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. В центральном противостоянии соревновательного вечера 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между "Ливерпулем" и "Наполи" определился участник 1/8 финала турнира, передает корреспондент УНН.
Команды в первом тайме продемонстрировали высокие скорости и зажигательную игру, но забить удалось только хозяевам "Энфилда".
На 34 минуте Мохамед Салах поставил корпус в чужой штрафной визави, затем с мячом прошел один из полевых игроков, а затем с острого угла отправил мяч между ног вратарю неаполитанцев. После отдыха итальянцам так и не удалось вырвать ничью - 1:0.
Отметим, что обе команды закончили выступления в квартете С с 9 очками, пропустив вперед "ПСЖ" (11). Второе место досталось "Ливерпулю", а с ним и путевка в плей-офф соревнований. "Наполи" продолжит борьбу в Лиге Европы.