"Ліверпуль" і "Наполі" в очному матчі визначили володаря путівки в плей-оф ЛЧ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. В центральному протистоянні змагального вечора 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів між "Ліверпулем" та "Наполі" визначився учасник 1/8 фіналу турніру, передає кореспондент УНН.
Команди в першому таймі продемонстрували високі швидкості та запальну гру, але забити вдалося тільки господарям "Енфілду".
На 34 хвилині Мохамед Салах поставив корпус у чужій штрафній візаві, потім з м'ячем пройшов одного із польових гравців, а далі з гострого кута відправив м'яч між ніг воротарю неаполітанців. Після відпочинку італійцям так і не вдалося вирвати нічию – 1:0.
Зазначимо, що обидві команди закінчили виступи у квартеті С з 9 очками, пропустивши вперед "ПСЖ" (11). Друге місце дісталося "Ліверпулю", а з ним і путівка до плей-оф змагань. "Наполі" продовжить боротьбу у Лізі Європи.