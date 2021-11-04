Литва начала строительство первой европейской стены, чтобы отпугнуть мигрантов из Беларуси

Детали

Европейский Союз обвиняет Беларусь в том, что она намеренно поощряет мигрантов въезжать в страны ЕС, Польшу, Литву и Латвию через белорусскую территорию, как способ давления на блок.

Беларусь неоднократно отрицала это, но самопровозглашенный президент Александр Лукашенко заявил, что его страна больше не будет останавливать мигрантов, поскольку санкции ЕС истощают ресурсы.

Все три страны ЕС начали возводить на своих границах колючую проволоку, чтобы остановить мигрантов. На прошлой неделе Литва начала возведение первых участков стального забора высотой 3,4 метра, дополненного 0,6 метра колючей проволоки.

"Пожалуй, невозможно построить абсолютно непроходимую преграду, поэтому я думаю, что этот барьер тоже можно преодолеть. Но это займет много времени, и мы сможем отреагировать", - сказал главный пограничник Литвы Вергилиюс Раугале.

Литва выделила 152 миллиона евро на строительство 500 километров стены к сентябрю следующего года. Стену дополняет 3-метровая куча скрученной колючей проволоки и оборудование для видеонаблюдения.

Дополнения

Более 4 000 мигрантов вошли в Литву из Беларуси в этом году до августа. По словам пограничной службы, с тех пор более 5 600 мигрантов не смогли въехать, в том числе 2 300 мигрантов пытались въехать в октябре.

Тем временем Министерство обороны Польши заявило в четверг, что белорусские солдаты угрожали открыть огонь по польским военным через границу, что, по его словам, являются попыткой эскалации кризиса в отношении мигрантов на их общей границе.