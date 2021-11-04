Литва почала будівництво першої європейської стіни, щоб відлякати мігрантів із Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Литва побудувала перші ділянки сталевої стіни на кордоні з Білоруссю з тих пір, як цього року звідти почали приїжджати мігранти з Близького Сходу та інших регіонів. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
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Європейський Союз звинувачує Білорусь у тому, що вона навмисно заохочує мігрантів в'їжджати в країни ЄС, Польщу, Литву та Латвію через білоруську територію, як спосіб тиску на блок.
Білорусь неодноразово заперечувала це, але самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив, що його країна більше не буде зупиняти мігрантів, оскільки санкції ЄС виснажують ресурси.
Усі три країни ЄС почали зводити на своїх кордонах колючий дріт, щоб зупинити мігрантів. Минулого тижня Литва почала зведення перших ділянок сталевого паркану висотою 3,4 метра, доповненого 0,6 метра колючого дроту.
"Мабуть, неможливо побудувати абсолютно непрохідну перешкоду, тому я думаю, що цей бар’єр теж можна подолати. Але це займе багато часу, і ми зможемо відреагувати", – сказав головний прикордонник Литви Вергіліюс Раугале.
Литва виділила 152 мільйони євро на будівництво 500 кілометрів стіни до вересня наступного року. Стіну доповнює 3-метрова купа скрученого колючого дроту та обладнання для відеоспостереження.
Доповнення
Понад 4 000 мігрантів увійшли в Литву з Білорусі цього року до серпня. За словами прикордонної служби, з тих пір більше 5 600 мігрантів не змогли в’їхати, у тому числі 2 300 мігрантів намагалися в’їхати в жовтні.
Тим часом Міністерство оборони Польщі заявило у четвер, що білоруські солдати погрожували відкрити вогонь по польських військових через кордон, що, за його словами, є спробою ескалації кризи щодо мігрантів на їхньому спільному кордоні.