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Лицензирование нефтегазовой отрасли упростит проверки “нелегалов” - Кулик

Лицензирование нефтегазовой отрасли упростит проверки “нелегалов” - Кулик

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. Нефтегазовая Ассоциация предлагает ввести лицензирование производства, оптовой, розничной продажи и услуг хранения горючего, как подакцизного товара, по аналогии с рынком алкоголя и табака. Данная мера позволит уменьшить нелегальный оборот топлива в стране. Об этом в комментарии УНН рассказал президент Ассоциации Дмитрий Кулик.

“Эксперты Ассоциации считают, что данная мера (лицензирование, — ред.) позволит уменьшить нелегальный оборот топлива в стране, снизит количество так называемых „временщиков“ среди нефтетрейдеров, поможет направить развитие отрасли в цивилизованное русло. Это, кстати, также общепринятая европейская практика”, — сказал он.

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По словам Кулика, с введением лицензирования, для легальных игроков рынка ничего не изменится.

“Условие для получения лицензии — наличие обязательного пакета разрешительных документов на различные процедуры ввода в эксплуатацию АЗС, нефтебаз и НПЗ. Эти документы у легальных собственников в наличии. Проблемы возникнут у тех, кто не сможет получить лицензию, потому что имеет разрешение на аренду земли для строительства АЗС с несоответствующим целевым назначением. То есть им выдано разрешение под строительство объекта, предназначенного для коммерческой(торговой) деятельности, а не объекта повышенной опасности”, - пояснил он.

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Эксперт добавил, что лицензирование позволит контролирующим органам консолидировать свою позицию, поскольку сегодня у каждого проверяющего свои полномочия, а рейды по заправкам не дают желаемого результата.

По мнению Нефтегазовой Ассоциации, наличие лицензии, а также регистратора расчетных операций (РРО) упростит проверку предприятия и позволит применить санкции к недобросовестным участникам рынка.

"Мы также предлагаем ввести единые публичные государственные реестры: для производителей/хранителей/продавцов горючего, получивших лицензию, и для объектов, на которых осуществляется хранение, переработка и реализация топлива",- добавил Кулик.

Напомним, ранее НАУ предложила ввести акциз на сжиженный газ. Такая инициатива продиктована дисбалансом акцизов бензина и газа. Также по мнению экспертов НАУ, это будет способствовать борьбе с нелегальным рынком.

В случае введения акцизной ставки на автогаз, его стоимость в рознице может вырасти на полторы — две гривны. И столичные водители заявили, что такое подорожание их не пугает, хотя и не радует. 

Украинские Национальные Новости

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