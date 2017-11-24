Ліцензування нафтогазової галузі спростить перевірки "нелегалів" - Кулик

"Експерти Асоціації вважають, що дана міра (ліцензування, - ред.) дозволить зменшити нелегальний оборот палива в країні, знизить кількість так званих "тимчасових правителів" серед нафтотрейдерів, допоможе спрямувати розвиток галузі в цивілізоване русло. Це, до речі, також загальноприйнята європейська практика", - сказав він.

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За словами Кулика, з введенням ліцензування, для легальних гравців ринку нічого не зміниться.

"Умова для отримання ліцензії - наявність обов'язкового пакета дозвільних документів на різні процедури введення в експлуатацію АЗС, нафтобаз і НПЗ. Ці документи у легальних власників в наявності. Проблеми виникнуть у тих, хто не зможе отримати ліцензію, тому що має дозвіл на оренду землі для будівництва АЗС з невідповідним цільовим призначенням. Тобто їм видано дозвіл під будівництво об'єкта, призначеного для комерційної (торгової) діяльності, а не об'єкта підвищеної небезпеки", - пояснив він.

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Експерт додав, що ліцензування дозволить контролюючим органам консолідувати свою позицію, оскільки сьогодні у кожного перевіряючого свої повноваження, а рейди по заправкам не дають бажаного результату.

На думку Нафтогазової Асоціації, наявність ліцензії, а також реєстратора розрахункових операцій (РРО) спростить перевірку підприємства і дозволить застосувати санкції до недобросовісних учасників ринку.

"Ми також пропонуємо ввести єдині публічні державні реєстри: для виробників/зберігачів/продавців пального, які отримали ліцензію, і для об'єктів, на яких здійснюється зберігання, переробка і реалізація палива", - додав Кулик.

Нагадаємо, раніше НАУ запропонувала ввести акциз на скраплений газ. Така ініціатива продиктована дисбалансом акцизів бензину і газу. Також на думку експертів НАУ, це буде сприяти боротьбі з нелегальним ринком.

У разі введення акцизної ставки на автогаз, його вартість в роздробі може вирости на півтори - дві гривні. І столичні водії заявили, що таке подорожчання їх не лякає, хоча і не радує.